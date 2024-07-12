Mersin\'de düzenlenen operasyonlarda 79 kişi yakalandı

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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte huzur ve güven ortamının korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla resmi belgede sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde önceden belirlenen 20 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, 79 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - MERSİN