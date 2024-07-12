Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 79 kişi yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 79 kişi yakalandı

Mersin\'de düzenlenen operasyonlarda 79 kişi yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı. Operasyonlar, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerçekleştirildi. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edildi.

12.07.2024 10:02
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Mersin'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 79 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte huzur ve güven ortamının korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla resmi belgede sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde önceden belirlenen 20 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, 79 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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