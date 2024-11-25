Mersin'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü yaralandı.
Ola Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, 24 Yaşındaki İ.T.'nin idaresindeki otomobile hemzemin geçitte Konya- Ankara seferini yapan yük treni çarptı.
Kazada şans eseri ölümden dönen sürücü İ.T. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Hemzemin Geçitte Tren Kazası - Son Dakika
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