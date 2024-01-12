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Mersin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı

Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı ise kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan malzemelerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin\'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı
12.01.2024 - 09:08,
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Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheliden biri polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı ise kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda 4 farklı iş yerinde meydana gelen rampa, iskele motoru, çelik denizlik kalıpları, profil demirleri ve konteyner yapımında kullanılan demir malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakasız araçla hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliyi tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, O.Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranması bulunduğu belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen diğer zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı - Son Dakika
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