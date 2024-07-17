Mersin'de İncir Toplamak İsterken Ağaçtan Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de İncir Toplamak İsterken Ağaçtan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan İbrahim Oğuz, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı. İncir ağacının altında bulunan cam kırıklarının üzerine düşen Oğuz, komşu esnafın durumu fark edip bilgi vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

17.07.2024 13:47
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde iş yerinin önünde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan İbrahim Oğuz, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde incir toplamak için iş yerinin önünde bulunan ağaca çıkan İbrahim Oğuz, dengesini kaybederek düştü. İncir ağacının altında bulunan cam kırıklarının üzerine düşmesi sonucu vücudunda kesikler meydana gelen Oğuz, komşu esnafın durumu fark edip bilgi vermesi üzerine ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuz, burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mersin'de İncir Toplamak İsterken Ağaçtan Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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