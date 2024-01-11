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Mersin'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'de inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme yaparken, işçinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mersin\'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:06
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Mersin'de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan inşaat işçisi Özgür Yılmaz (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. İşçinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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