İnşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın - Son Dakika
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İnşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın

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İnşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın
31.05.2025 19:49
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İnşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde inşaat malzemeleri ve boya satan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangınla birlikte yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'de inşaat malzemeleri ve boya satılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin ve patlama seslerinin yükseldiği iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi 34. Caddeki bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat yapı malzemeleri ile boya satışı yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın biranda iş yerini sardı. Boya gibi yanıcı maddelere temas eden alevler nedeniyle iş yerinden patlama sesleri de gelmeye başladı.

PATLAMA SESLERİ KAMERADA

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Alevlerin yükselmesi ve patlama sesleri ile çevreyi kaplayan siyah dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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