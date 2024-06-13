Mersin'de intörn doktoru pompalı tüfekle vuran sanığın yargılanması devam ediyor

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Mersin'de intörn doktor Nida Nur Nergiz'i pompalı tüfekle 6 el ateş ederek bir bacağının ampute olmasına neden olan eski erkek arkadaşı sanık Ersin Karakuş'un yargılanmasına devam edildi.

Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde yaşanmıştı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intörn doktor Nida Nur Nergiz, hastanede teknisyen olarak görev yapan ayrıldığı erkek arkadaşı Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle vurulmuş, her iki bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç kızın sağ bacağı dizüstünden kesilmişti. Sol bacağını da kaybetme riski olan Nergiz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde birçok kez ameliyat edilmişti. Saldırı anının güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdığı olayla ilgili kaçtığı Adana'da yakalanıp tutuklanan zanlı Karakuş, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mersin Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Karakuş SEGBİS aracılığı duruşmaya katılırken, taraf avukatları ve kadın derneklerinin temsilcileri yer aldı.

Duruşma, SEGBİS aracılığı ile tanık olarak dinlenen mağdur Nida Nur Nergiz'in babası Muammer Nergiz'in ifadesiyle başladı. Hakim tarafından olay günü yaşananların sorulması üzerine baba Nergiz, kızı için ev tuttuklarını, bu nedenle de oraya gittiğini söyledi. Akşam üzeri yemek hazırlarken telefon geldiğini belirten Nergiz, koşarak evden yaklaşık 300-400 metre mesafedeki olay yerine gittiğini ifade etti. Olay yerin ulaştığında kızının yerde yattığını, bir süre sonra gelen ambulansla da hastaneye kaldırıldığını anlatan Nergiz, Ersin Karakuş'u olaydan önce tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine, "Hiç görmedim ve karşılaşladım. Olayın geçmişiyle ilgili bilgi sahibi değilim. Aynı yerde çalıştıkları için tanışmışlar. Tanıştıklarını sonradan öğrendim. Kızımı tehdit ettiği için bize söylememiş. Kızım 14'den fazla ameliyat oldu, bir ayağı ampute oldu, diğer ayağında sorun var, göğsünde ve yüzünde izler var. Doktorlar parçalar kemiklere çakılı olduğu için alamamışlar. Sürekli enfekte oluyor ve tedavisi devam ediyor" dedi.

"Olaydan önce biri beni telefondan aradı"

Sanık Ersin Karakuş'un "Muammer bey benimle hiç konuşmuş mu?" şeklindeki soru üzerine baba Nergiz, "Olaydan önce biri beni telefondan aradı ve küfretti. Ben de küfrederek kapattım. Kim olduğunu bilmiyorum. Arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetlim vardı. Onun çocukları olabileceğini düşündüm. Olaydan 3 hafta sonra arayan kişinin bu olduğunu öğrendim. Telefon kaydı çıkmış" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine sanık Karakuş da telefonda herhangi bir hakarette bulunmadığını, kendisini tanıtarak kibar bir şekilde konuştuğunu iddia etti.

Duruşmada mağdur Nida Nur Nergiz'in arkadaşı A.B.'de SEGBİS aracılığı ile tanık olarak dinlendi. Sanık Karakuş'u tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine A.B. Nida'nın yakın arkadaşı olduğunu, sanığı da duyduğu kadarıyla tanıdığını söyledi. Hakim tarafından duygusal anlamda bir ilişki yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine A.B. pandemi sürecinde yaklaşık bir yıl görüştüklerini sonrasında da arkadaş kalmaya devam ettiklerini söyledi.

"Sanık, yargılama safahatını değiştirmek istiyor"

Nida Nur Nergiz'in avukatı Mahmut Sami İşlek, sanığın, Nergiz'in özel hayatını tartışmaya açarak yargılama safahatını değiştirmek istediğini belirtti. Olayın kameraların önünde gerçekleştiğini, 6 el ateş edildiğini, 3 atışın sağ bacağa isabet ettiğini, sağ omuz ve boyun bölgesinde isabetler olduğunu ifade eden İşlek, sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmaya çalıştığını kaydetti.

"Ben bir şey yapmadım demiyorum"

Sanık Erkuş, olayı tasarlamadığını, 6 el ateş ettiğini sonradan öğrendiğini iddia ederek, "Ayaklarına doğru ateş ettim. Böyle bir şey yaparken kendimde değildim. Beni bu hale getirdiler. Ben bir şey yapmadım demiyorum. Keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı. Beni bu duruma getirenler onlardır; babası ve 2 ablası" diye konuştu.

Nergiz'in avukatının, sanık Erkuş'a 'aldatma yakınması' tedavisi görüp görmediğini sorması üzerine, "Evet, tıbbi olarak yardım almak amacıyla 2015'te hastaneye gittim" dedi.

Sanık Karakuş'un avukatı Şaban Bal, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bu arada sanık avukatı Bal'ın bir önceki duruşmada Erkuş için istediği TCK'nın 32. maddesinin uygulanması talebinden yararlanamayacağı şeklinde rapor geldiği öğrenildi. - MERSİN