Mersin'de İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Güvercini Kurtardı

Mersin'de çatıda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de bir binanın çatısında ayağına ip dolandığı için mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın çatısında uzun süre asılı halde hareketsiz kalan bir güvercin, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Güvercinin, çatıda bulunan bir ipe takılarak mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çatıya çıkarak güvercine ulaştı. Dikkatli bir müdahale ile güvercin önce bulunduğu yerden, ardından da dolanan ipten kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında başka bir güvercinin de etrafta uçtuğu gözlendi.

Ekipler, güvercinin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra, doğal yaşam alanına bıraktı.