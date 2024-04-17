Mersin\'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisi sosyal medya üzerinden ilanlarla kaparo dolandırıcılığıyla yapan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi, 19 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden evde paketleme, ek iş, kapora, depozito, güvence, sabun, maske, ürün sigorta ücreti, kargo ücreti gibi adı altında işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo bedeli adı altında para toplamak suretiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada çok sayıda şüphelinin adresi belirlendi. Belirlenen adreslere bugün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da 19 şüpheli yakalandı, 2 silah, 3 adet şarjör ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN