Mersin\'de lüks spor araç alev alev yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde lüks spor aracı alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tünelini geçince lüks spor araba henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks spor araba otoyolda seyir halinde iken yanmaya başladı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Pozantı İtfaiye ekipleri sevk edildi. Tüm aracı saran alevler söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü aracı terk ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN