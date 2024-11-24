Mersin\'de Maytap Patlaması: 2 Çocuk Yaralandı

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Mersin'de şişeye maytap koyup patlatan 2 çocuk yaralandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde şehri hastanesinin al tarafından ağaçlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A., şişeye maytap koyup patlattı. Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden diğeri ise ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN