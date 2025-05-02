Mersin'de Motosiklet Denetimi: 1.645 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Denetimi: 1.645 Araç Men Edildi

Mersin\'de Motosiklet Denetimi: 1.645 Araç Men Edildi

Mersin'de yapılan motosiklet denetimlerinde 48.200 araç kontrol edildi, bin 645'i trafikten men edildi.

02.05.2025 09:39
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Mersin polisinin motosikletlere yönelik denetimlerinde kontrol edilen 48 bin 200 motosikletten bin 645'i trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Trafik Denetleme Şubesi koordinesinde il genelinde asayiş olaylarının önlenebilmesi, çalıntı motosikletlerin yakalanması, trafik güvenliğinin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Kent genelinde 56 farklı noktada yapılan uygulamalarda 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde çalıntı 8, hacizli 12 motosiklet yakalandı. Denetlenen motosikletlerden bin 645'i ise trafikten men edildi. Denetimlerde polis ayrıca aranan 2 şahsı yakaladı.

Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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