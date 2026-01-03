Narenciye fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti - Son Dakika
Narenciye fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti

Narenciye fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip müdahale etti
03.01.2026 18:14  Güncelleme: 18:18
Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında maddi zarar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Mersin'de bir narenciye fabrikasının paketleme bölümüne yangın çıktı, çok sayıda itfaiyeye ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle işçiler çalıştığı sırada paketleme kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın plastik kasalara sıçramasıyla büyüdü. Yangına müdahale eden işçiler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Davultepe Grup Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangının yayılma riskine karşı Mezitli, Merkez, Yenişehir ve Akdeniz itfaiye grup amirliklerinden takviye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi soncu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında paketleme bölümünde bulunan çatı çökerken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Maddi zarar oluşan yangının çıkışı nedeninin tespiti için inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Mezitli, Mersin, Olay, Son Dakika

