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Mersin'de Okul Servislerine Denetim

Mersin\'de Okul Servislerine Denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, okul servis araçlarını denetleyerek öğrenci güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladı. Ekipler, araçlar üzerindeki çeşitli kontrollerin yanı sıra eksik belgelere karşı da ceza işlemleri uyguluyor.

22.10.2024 10:13  Güncelleme: 10:15
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, okul servislerini denetledi. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kullanım ve güzergah belgeleri, çalışma ruhsatı, öğrenci yolcu sayısı, emniyet kemeri, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, araç temizliği, klima kontrolü, kamera gibi araç içi kontroller gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılına girilmesiyle okul servislerini de denetlemeye başladı. Ekipler, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yer alan Muhittin Develi İlkokulu önündeki okul servis araçlarını denetledi. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kullanım ve güzergah belgeleri, çalışma ruhsatı, yolcu sayısı, emniyet kemeri, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, araç temizliği, klima kontrolü, kamera gibi araç içi kontrolleri gerçekleştirdi.

"Denetimlerimizi sürdüreceğiz"

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Bayram Köksal, öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından da evlerine konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, haftanın belirli günlerinde il genelinde servis araçlarını denetlediklerini söyledi. Servis araçları yönetmeliğinin ilgili maddelerince eksik olan hususlarda ceza işlemler uyguladıklarını ifade eden Köksal, "Araçlarda özellikle yangın tüpü, güzergah izin belgesi, çalışma ruhsatının olup olmadığı, aracın bakımı ve araçta görüntü kaydı sağlayan cihazlar, ilk yardım çantası, yangın tüpü gibi unsurları denetliyoruz. Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yolculuk yapması, bizler için önemli" dedi. Okullar açıldığından bu yana 16 okulun servislerini denetlediklerini vurgulayan Köksal, "Planlı bir şekilde denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Denetimlerden veliler de şoförler memnun

İki çocuğunun da okula servisle geldiğini belirten velilerden Selin Özel de "Sonuçta çocuklarımızı emanet ediyoruz. Bu nedenle denetimlerden memnunuz" dedi.

Servis şoförlerinden Hüseyin Çöçen ise zabıta ekiplerinin rutin denetimlerinden memnun olduğun belirterek, kayıtsız çalışanların tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

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