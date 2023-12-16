 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de organize suç operasyonu: 5 gözaltı, 6 AK-47 ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de organize suç operasyonu: 5 gözaltı, 6 AK-47 ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda organize suç örgütüne yönelik 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 adet AK-47 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.

Mersin\'de organize suç operasyonu: 5 gözaltı, 6 AK-47 ele geçirildi
16.12.2023 - 10:25,
Abone Ol

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 AK-47 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 8 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 AK-47 silah, bin karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de organize suç operasyonu: 5 gözaltı, 6 AK-47 ele geçirildi - Son Dakika


10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 10:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de organize suç operasyonu: 5 gözaltı, 6 AK-47 ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement