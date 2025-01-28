Mersin'de Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika
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Mersin'de Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

28.01.2025 22:15
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Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. ile Beyza B.'ye çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı.

(MŞ-HİV-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otomobil Yayalara Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika

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