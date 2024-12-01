Mersin'de Ruhsat İşleri Müdürü, Tartıştığı Komşusunu Vurup İntihar Etti - Son Dakika
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Mersin'de Ruhsat İşleri Müdürü, Tartıştığı Komşusunu Vurup İntihar Etti

Mersin\'de Ruhsat İşleri Müdürü, Tartıştığı Komşusunu Vurup İntihar Etti

Mersin'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin, tartıştığı komşusu Şükrü Çetin'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihar eden Keskin, yerel topluluğu şoka uğrattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.12.2024 11:03
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MERSİN'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin (45), tartıştığı komşusu Şükrü Çetin'i (31) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öte yandan Süleyman Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Ruhsat İşleri Müdürü, Tartıştığı Komşusunu Vurup İntihar Etti - Son Dakika

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