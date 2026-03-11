Cumhuriyet Başsavcılığından Büyükşehir Belediyesine operasyon açıklaması

Mersin'de; rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli bazı kişilerin de bulunduğu şüphelilerin olayla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MERSİN