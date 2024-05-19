Mersin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Mersin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mersin\'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle alev aldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü bildirildi. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

19.05.2024 10:28  Güncelleme: 10:31
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Adana gişelerinden Tarsus yönüne geçince E.K.'nin sürücülüğünü yaptığı 34 HF 3836 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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