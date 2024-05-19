Mersin\'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Adana gişelerinden Tarsus yönüne geçince E.K.'nin sürücülüğünü yaptığı 34 HF 3836 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. - MERSİN