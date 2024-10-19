Mersin\'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırda yangın çıktı.
Yangın, otoyolda Tarsus- Pozantı istikameti Damlama bölgesi civarında meydana geldi. Özel bir firmaya ait 63 AFA 543 çekici ve 63 AEV 104 dorse plakalı malzeme yüklü tır seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN
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