Mersin'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber polisi, internet üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişileri dolandırarak 335 bin 169 lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler tutuklandı.

23.08.2024 10:02
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber polisi Mersin merkezli 5 ilde internet üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edeceği vaadiyle 335 bin 169 lira dolandırdığı öne sürülen 7 şüpheliyi yakaladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye görevi yaparken 7 şüphelinin internet sitesi üzerinden üye olup sisteme dahil olan kişilerin kendisine verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle toplam 335 bin 169 TL dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit etti. Bu tespit üzerine polis Mersin merkezli Kayseri, İstanbul, Ankara, Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, suç unsuru olan çok sayıda dijital materyaller ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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