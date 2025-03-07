Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama - Son Dakika
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Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama

Mersin\'de Sokak Ortasında Bıçaklama

Erdemli'de çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

07.03.2025 10:55
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Mersin Erdemli'de bir kişi sokak ortasında çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaçan şüpheli polisin çalışmasıyla suç aleti bıçakla yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüphelilerden K.S. kız arkadaşını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü H.Ç.'yi yer vererek çağırttı. H.Ç. bir arkadaşı ile K.S. ise 4 arkadaşıyla gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada K.S.'nin arkadaşlarından A.K., elindeki bıçağı H.Ç.'ye salladı. A.K.'nin salladığı bıçak H.Ç.'nin boynuna isabet etti. Yaralanan genç yere düştü. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı önce ilçe devlet hastanesine ardından da hayati tehlikesi nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bıçağı kullanan şüpheli kaçarken, tartışmada yer alan diğer şüpheliler yakalandı. Polisin yaptığı çalışmayla bıçaklamayı gerçekleştiren şüpheli A.K.'de olaydan bir saat sonra suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tartışma ve A.K.'nin şahsı bıçakladığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama - Son Dakika

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