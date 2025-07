Mersin\'de Suçla Mücadele Güçleniyor

Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin'de hiçbir suçlunun izini kaybettirmesine müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "Ne karada ne denizde ne dijital dünyada suça da suçluya da asla geçit yok, her alanda güvenlik güçlerimiz çelikten iradesi ile sahadadır" dedi.

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin güvenlik ve asayiş hizmetlerine dair verileri kamuoyuyla paylaştı. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul da yer aldı.

159 terör operasyonunda 207 kişi gözaltına alındı

Toros, "2025'in ilk yarısında terör örgütlerine yönelik toplam 159 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 207 kişiden 89'u tutuklandı, 73'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" diye konuştu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 7,9 oranında azalma yaşandığını kaydeden Toros, bu suçların yüzde 97,8'inin aydınlatıldığını, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında ise aydınlatma oranının yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Mal varlığına karşı suçlarda da düşüş

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun tamamında azalma sağlandığını belirten Toros, "Genel suç oranı yüzde 13,4 geriledi. Oto hırsızlığında yüzde 37, motosiklet hırsızlığında yüzde 36 ve evden hırsızlıkta yüzde 27 oranında düşüş görüldü" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısında yürütülen operasyonlarda toplam bin 135 silah ele geçirildiğini belirten Vali Toros, bin 233 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Organize suç şebekelerine yönelik düzenlenen 43 operasyonda 169 kişinin gözaltına alındığını aktaran Toros, bu kişilerden 67'sinin tutuklandığını, 57'sine adli kontrol uygulandığını söyledi.

504 kaçakçılık operasyonunda 53 milyon TL vergi kaybı önlendi

Vali Toros, kaçakçılıkla mücadelede yürütülen 504 operasyonda 619 kişinin gözaltına alındığını, ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 53 milyon 761 bin TL'lik vergi kaybının önlendiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelede büyük artış

2025'in ilk 6 ayında 677 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve 974 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Toros, "Geçtiğimiz yıla göre operasyon sayısı yüzde 40, gözaltı sayısı yüzde 29, tutuklama sayısı yüzde 52 arttı" dedi. Operasyonlarda 366 kilo uyuşturucu madde, 3 milyon 219 bin uyuşturucu hap ve bin 628 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarda 258 tutuklama

Sanal devriyeler sayesinde yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 3 bin 626 işlem yapıldığını belirten Toros, siber suçlarla ilgili 53 operasyonda 446 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 258'inin tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri arttı

İlk 6 ayda 2 milyon 734 bin 820 araç denetlendiğini ifade eden Toros, ticari taksi denetimlerinin yüzde 49 artarak 15 bin 14'e, okul servisi denetimlerinin yüzde 74 artarak 11 bin 653'e yükseldiğini belirtti. Trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 587 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Kentte yasal statüde 211 bin 474 yabancının bulunduğunu belirten Toros, "Mobil göç araçlarımızla yapılan kimlik kontrollerinde 668 düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı süreci başlatıldı" diye konuştu.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın yılın ilk yarısında 9 bin 724 saat görev icra ettiğini belirten Toros, bu süreçte 3 bin 184 gemi ve teknenin denetlendiğini, 251 yasal işlem yapıldığını ifade etti.

"Ormanlarımızı birlikte koruyalım"

Yaz aylarında orman yangınlarına karşı vatandaşları uyaran Toros, ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu ve küçük ihlallerin dahi cezai yaptırımla karşılaşacağını vurguladı.

"Mersin'de ne karada ne denizde ne dijital dünyada suça da suçluya da asla geçit yok"

Devletin en temel vazifesinin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini temin etmek, suçun her türlüsüne karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz bir mücadele vermek olduğunu vurgulayan Vali Toros, şöyle devam etti; "Bu sorumlulukla hareket eden tüm kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden fedakarca görevlerinin başındadır. Devletimizin bekasına, milletimizin birliğine ve kardeşliğine kasteden her türlü terör odağına karşı mücadelemiz sürmektedir. Mersin'de hiçbir suçlunun, izini kaybettirmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Mersin'de ne karada ne denizde ne dijital dünyada suça da suçluya da asla geçit yok, her alanda güvenlik güçlerimiz çelikten iradesi ile sahadadır. Burada paylaştığımız her veri, Mersin'in güvenliği için ortaya konulan emeğin, cesaretin ve iradenin rakamlara yansıyan bir ifadesidir. Bizler devletimizin verdiği yetkiyle, milletimizin emanet ettiği sorumlulukla suçun her türlüsüne karşı azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Güvenli sokaklar, huzurlu mahalleler ve geleceğe umutla bakan bir gençlik için çalışıyoruz. ve bu mücadeleden asla geri durmayacağız."

15 Temmuz için davet

Vali Toros sözlerini, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yılında tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda buluşmaya davet ediyorum" diyerek tamamladı. - MERSİN