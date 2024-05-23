Mersin'de taksicilere yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika
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Mersin'de taksicilere yönelik saldırılar protesto edildi

Mersin'de bir grup taksici, son dönemde taksicilere yönelik saldırıları konvoy oluşturarak protesto etti. Taksiciler, saldırıları kınayarak, yetkililerden önlem alınmasını ve kendilerine destek verilmesini istedi.

23.05.2024 20:24
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Mersin'de son zamanlarda taksicilere yönelik saldırılar protesto edildi

MERSİN - Mersin'de bir grup taksici, son dönemde taksicilere yönelik saldırıları konvoy oluşturarak protesto etti.

Bir grup taksici, Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 6. Cadde'deki Pozcu Plaza Taksi önünde toplandı. Araçlarına Türk bayrağı asan taksiciler, son günlerde yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla konvoy oluşturdu.

Pozcu Plaza Taksi durağında çalışan Mehmet Salih Günay, son bir iki haftadır taksi şoförlerinin darbedildiğini belirterek, saldırıya uğrayan taksicilerin mağdur olduğunu ve çalışamayacak dereceye geldiklerini ifade etti. Bir süre önce İzmir'de bir meslektaşlarının saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Günay, "Aynı şekilde başımıza böyle birşey gelsin istemiyoruz. O yüzden yetkililerden bize biraz önem vermelerini istiyoruz. Hiç yoktan bir kabin yapsınlar, hiç yoktan bazı şeyleri bizler için değiştirsinler" dedi.

Hem şoförün hem de mal sahibinin zor durumda olduğunu vurgulayan Günay, "Sağolsunlar onu da elimizden almaya çalışıyorlar. Onlara gereken cezaları, devletimize inanıyorum; büyük bir şekilde vereceğini de biliyorum. Yüklü bir ceza versinler ki başka insanların canını yakmasınlar. Neden benim eşim ağlasın, neden benim annem ağlasın, neden benim oğlum ağlasın" diye konuştu.

Son dönemde 4 olay yaşandığına işaret eden Günay, kendi imkanları ile bir grup oluşturduklarını dile getirerek. "En ufak bir şey oldu mu bir sinyalimiz var. O sinyal geldi mi hangi bölgede taksimizde bir sorun varsa o şüpheli şahsı yakalayıp emniyet güçlerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksicilerden Nesrullah Hamidi de taksicilerin kutsal bir iş yaptıklarını belirterek, "Niye bizi savunan, arkamızda duran bir güç yok" dedi. Hamidi, bir odalarının ve bir başkanlarının olduğunu ifade ederek, kendilerine sahip çıkılmamasını eleştirdi.

Açıklamanın ardından taksiciler, saldırıları protesto etmek için oluşturdukları konvoyla korna çalarak tur attı.

Kaynak: İHA

Mersin, Ulaşım, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de taksicilere yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika

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