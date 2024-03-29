Mersin\'de Ticari Araç ile Ambulansın Çarpıştığı Kaza Maddi Hasarla Atladı

Mersin'in Mut ilçesinde ticari araç ile ambulansın çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Alınan bilgiye göre, A.S.K. idaresindeki 42 BMZ 70 plakalı hafif ticari araç, Mut- Karaman karayolu Barabanlı Kavşağı'nda içerisinde hasta bulunan İ.K'nın kullandığı 33 CTA 95 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç ve ambulansta hasar oluştu. Kaza yapan ambulanstaki yaralı, başka bir ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MERSİN
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