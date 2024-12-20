Mersin\'de Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Mut ilçesinde tırın çarptığı adam hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. A.A. yönetimindeki 34 LR 2879 plakalı tır, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İbrahim Uyar'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uyar'ı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN