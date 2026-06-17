Mersin'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Mersin\'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
17.06.2026 08:54
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocukla 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Mut-Ermenek yolu Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. M. G. (53) yönetimindeki 33 U 4223 plakalı hafif ticari araç Çamlıca mahalle mezarlığı civarında henüz bilinmeyen nedenden trafik işaret levhasına çarptı. Çarpmayla araç havalanıp yol kenarındaki refüjü geçti, eğimli arazide yaklaşık 20 metre gittikten sonra durabildi.

Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Mersin, Yaşam, Olay, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu - Son Dakika

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