Mersin\'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bozüyük'te aranan şahıs 5 yıl hapis cezası ile yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Operasyonda şahsın üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız bir tabanca, bir şarjör ve bir fişek ele geçirildi. Şahsa, mutat sayıda mermi bulundurma suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.