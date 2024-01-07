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Mersin'de Trafikte Tartışan Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Mersin'de Trafikte Tartışan Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir sürücü, aracıyla refüje çarparak durabildi. Saldırıda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Mersin\'de Trafikte Tartışan Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı
07.01.2024 - 22:08,
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Mersin'de trafikte tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü, aracıyla refüje çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. (27), 33 APM 658 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken trafikte tartıştığı ileri sürülen bir başka araçtaki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan sürücü, aracıyla refüje çarparak durabildi. Kaza sırasında olayla ilgisi olmayan bir başka araçta hasar gördü. Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Kasık, sol omuz ve boyun kısmından yaralanan Emre T., ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Saldırıya uğrayan aracın refüje çarptığı anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki aracın kontrolden çıkarak önce refüje, ardından kaldırıma çarparak durduğu anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Trafikte Tartışan Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Trafikte Tartışan Sürücü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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