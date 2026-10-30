Mersin'de tütün deposundaki yangın saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'de tütün deposundaki yangın saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı

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Mersin\'de tütün deposundaki yangın saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı
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Mersin\'de tütün deposundaki yangın saatler süren müdahaleyle kontrol altına alındı
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Mersin Akdeniz Karaduvar Mahallesi'nde gece saatlerinde tütün deposunda çıkan yangın, itfaiyenin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangında depo büyük çapta maddi hasar gördü, inceleme başlatıldı.

Mersin'de bir tütün deposunda çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangında depo alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerce mücadele etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir tütün deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Depoda bulunan tütün ve diğer yanıcı maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek yapının tamamına yayıldı. Yoğun dumanın yükseldiği yangında itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için büyük çaba harcadı. Depodaki yanıcı maddeler nedeniyle müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mersin Akdenizİnceleme3. SayfaMersinGüncelSon Dakika

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