Mersin\'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Mersin polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Narkotik polisinin yaptığı çalışmada merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde sokak satıcıları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler S.T., M.G.O., M.B. ve R.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, yaklaşık 130 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli miktarlarda metemfetamin, esrar, alfametilamin ve 1'i tabanca 2 silah ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.