Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliyi yakaladı ve 943 uyuşturucu hap ele geçirdi.

02.10.2024 09:28
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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda zulalanmış 943 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 943 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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