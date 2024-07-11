Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus, Mut, Akdeniz ve Erdemli ilçelerinde yapılan çalışmalarda, 4 şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlendi. Tespit edilen şahısları takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 4 şüpheliyi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 100 kök kenevir, 6 sentetik hap, 12 gram kubar esrar, 32 gram ateş buz ve uç tabir edilen uyuşturucu madde, 70 gram işlenmiş tütün, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 bıçak ve 29 bin 915 TL nakit para ele geçirerek el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, 3'ü 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN