Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Mersin'de çıkan yangınları itfaiye ekipleri söndürdü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde meydana gelen üç ayrı yangın paniğe neden oldu. Baraka, depo ve bina yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde bir baraka alev alev yandı. Yine aynı ilçede bu kez Karahıdırlı Mahallesi'ndeki bir evin deposu yandı. Yangın eve tamamen sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Öte yandan Mezitli ilçesinde bir binada da yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Her üç yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.