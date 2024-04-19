Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı 6 adres tespit edildi. Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gaz el bombası ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyonun kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı ve bir sokak köpeği telef oldu. Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü ve yolcusu kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı.
Bursa'da Yunus Timleri, şehrin çeşitli mahallerinde bulunan metruk binalara şok baskınlar düzenledi. Metruk binalarda bulunan şüpheli şahıslar kontrol edilerek sorgulandı. Bir şüpheli, polisin 'ne yapıyorsun burada' sorusuna 'odun toplamaya geldim' cevabını verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, metruk binalara yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?