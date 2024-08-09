Mersin\'de yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

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Mersin polisi yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli yakalandı. Sanal devriye ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden 2'si uzun namlulu 4 silah ile 45 bin dolar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan sanal devriyeler sonucunda Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları kanunlarını ihlal ederek haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüpheliler belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 2 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile birlikte toplam 369 fişek, çok sayıda dijital materyal, 45 bin dolar ve 26 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. - MERSİN