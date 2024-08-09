Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Mersin\'de yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Mersin polisi, yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve 2 uzun namlulu silah ile 45 bin dolar ele geçirildi.

09.08.2024 09:34
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Mersin polisi yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi, 5 şüpheli yakalandı. Sanal devriye ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden 2'si uzun namlulu 4 silah ile 45 bin dolar ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan sanal devriyeler sonucunda Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları kanunlarını ihlal ederek haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüpheliler belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 2 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile birlikte toplam 369 fişek, çok sayıda dijital materyal, 45 bin dolar ve 26 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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