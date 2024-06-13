Mersin'de Yediemin Otoparkında Bekletilen Araçlar Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Mersin'de yediemin otoparkında bekletilen panelvan tipi 2 aracı çekiciye yükleyerek çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yediemin otoparkından bekletilen panelvan tipi 2 aracın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otoparktan çekici ile çalındığı belirlenen 2 şüpheliyi, çaldıkları araçlarla birlikte Adana istikametine giderken otoyol üzerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN
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