Mersin'de Yediemin Otoparkında Bekletilen Araçlar Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

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Mersin'de yediemin otoparkında bekletilen panelvan tipi 2 aracı çekiciye yükleyerek çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yediemin otoparkından bekletilen panelvan tipi 2 aracın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, otoparktan çekici ile çalındığı belirlenen 2 şüpheliyi, çaldıkları araçlarla birlikte Adana istikametine giderken otoyol üzerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN