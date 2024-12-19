Mersin'de 'ZİNCİR' Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 'ZİNCİR' Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı

Mersin Gümrük İdaresi'nde yapılan 'ZİNCİR' operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2024 15:04
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Mersin Gümrük İdaresi'nde yürütülen projeli soruşturma kapsamında düzenlenen "ZİNCİR" operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli yakalandı.

Mersin Gümrük İdaresi'nde 10 aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen "ZİNCİR" operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"10 aydır yürütülen projeli soruşturma kapsamında Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen ZİNCİR operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 Şüpheli Yakalandı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik menfaat sağlama şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda düzenlenen operasyonda; 34 kamu görevlisi ile Gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan toplam 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 'ZİNCİR' Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 'ZİNCİR' Operasyonu: 114 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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