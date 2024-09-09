Mersin'de Kadın Cinayeti: Ayrılık Sebep Oldu - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Cinayeti: Ayrılık Sebep Oldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, iki kadını vurmuş biri ölmüş biri de ağır yaralanmış, kendisi de intihar etmişti. Kadın için bugün cenaze töreni düzenlenirken, şahsın ağır yaralı olan kadın ile sevgili olduğu, kadın ayrılmak isteyince cinayeti işlediği öne sürüldü.

09.09.2024 00:51
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Mersin'deki kadın cinayetinin nedeni ayrılık çıktı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs, iki kadını vurmuş biri ölmüş biri de ağır yaralanmış, kendisi de intihar etmişti. Kadın için bugün cenaze töreni düzenlenirken, şahsın ağır yaralı olan kadın ile sevgili olduğu, kadın ayrılmak isteyince cinayeti işlediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Çetin G. (36), işten çıkıp servise binerken Feriye Gözüala ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Hayatını kaybeden Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgundan alınarak Tarsus'a getirildi. Tarsus Şehir Mezerlağında kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü. Bu arada H.G.'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürdüğü intihar eden şahsında bugün toprağa verileceği öğrenildi.

İddiaya göre Çetin G. 'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi. Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerinen önüne geldiği onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.

Mersin\'de Kadın Cinayeti: Ayrılık Sebep Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kadın Cinayeti: Ayrılık Sebep Oldu - Son Dakika

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