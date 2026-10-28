Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı

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Mersin Erdemli\'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı
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Mersin Erdemli\'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı
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Mersin Erdemli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İlçe devlet hastanesine ambulansla götürülen yaralıların kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı, kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Türbe Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın kesiştiği trafik ışığı olmayan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki 33 AFN 510 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 33 AZH 944 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan U.E.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilErdemliMersinGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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