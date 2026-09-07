Mersin Erdemli'de uyuşturucu operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de uyuşturucu operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Mersin Erdemli\'de uyuşturucu operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 13 bin 764 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 13 bin 764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçede bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada 13 bin 764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erdemli, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin Erdemli'de uyuşturucu operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de uyuşturucu operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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