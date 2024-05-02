Mersin Erdemli'de Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Mersin Erdemli'de Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı

Mersin Erdemli\'de Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir müstakil evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İkinci katı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında aile fertleri zemin katta bulunuyordu. Evde ağır maddi hasar oluştu, ancak yaralanan olmadı.

02.05.2024 22:50
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım düşen müstakil evde yangın çıktı. İkinci katı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yıldırımın düştüğü esnada aile fertlerinin zemin katta bulunduğu öğrenildi.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Elvanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Merkez 19 Sokak'ta bulunan Haydar H.'ye ait 2 katlı müstakil eve yıldırım düştü. Ardından 4 kişilik ailenin ikamet ettiği ikinci katta yangın çıktı. Kısa sürede evi alevler kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yıldırım düştüğü esnada aile fertlerinin zemin katta bulunduğu öğrenildi. Ağır maddi hasar oluşan evde yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Erdemli'de Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Erdemli'de Yıldırım Düşen Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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