Mersin İl Jandarma Komutanlığı Hırsızlık Olaylarının %93\'ünü Aydınlattı

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz yıl yaptığı başarılı çalışmalarla hırsızlık olaylarının yüzde 93'ünü aydınlattı. Terörden organize suç örgütüne, göçmen kaçakçılığından siber dolandırıcılığa kadar bir çok çalışma yaparak şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasını sağladı.

Mersin'in huzuru ve güvenliği için 24 saat esasına göre canla başla mücadele eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuğgeneral Ercan Atasoy koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023 yılında nitelikli suçlardan arananları adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, geçen yıl 10 bin 616 şahsı yakalayarak bir önceki yıla göre yakalama oranını 2 kat artırdı. Yakalanan şahıslardan 61 adet kısa ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Malvarlığına karşı işlenen bin 714 suçun bin 652'si aydınlatan jandarma ekipleri, yüzde 95 olan aydınlatma oranı yüzde 96,4'e çıkarttı.

Vatandaşın canına ve malına kasteden her türlü suçluyla etkin bir şekilde mücadele ettiği bildirilen Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) müdahale ettiği 3 bin 701 olaydan 3 bin 628'i aydınlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan bin 491 şahsı yakalayan timler, 712'sinin tutuklanmasını sağladı. Şüphelilerden 126'sı hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olduğu ifade edildi.

Hırsızlık olaylarını aydınlatma oranı yüzde 93'e çıktı

Özellikle meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili geçen yıl yoğun çalışma yapan ekipler yüzde 93'ünü aydınlattı. 665 hırsızlık olayından 615'inin çözen ekipler, bir önceki yıl yüzde 89 olan aydınlatma oranını yüzde 93'e çıkartmayı başardı. Ayrıca hırsızlık olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında azalış sağlandığı kaydedildi.

Adli ve önleyici hizmetler kapsamında asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ile düzensiz göçmen olaylarının engellenmesi için önceki yıl 144 bin 125 olan devriye sayısı geçen yıl yüzde 10 artış sağlanarak 148 bin 563 olduğu aktarıldı. Hizmetlerin vatandaşın ayağına götürülmesi maksadıyla 26 yerinde hizmet aracı ile başta mağdur ve olay tanıkları olmak üzere 2023 yılında 27 bin 112 kişiye yerinde hizmet verildiği öğrenildi.

Kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi ve aile içi şiddetin önüne geçilmesi amacıyla 2023 yılında 342 KADES ihbarına müdahale etti. 'Kadına El Kalkamaz' kampanyası ile de 9 bin 489 kişiye yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldığı, 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla da sürdürülen çalışmalar kapsamında şehirde düzenlenen spor müsabakalarında pankart açıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri beslenme, barınma ve veterinerlik hizmeti alması gereken can dostlar hayvanlara yardım etti. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde 78 olaya müdahale edilerek 14 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı içerisinde terör örgütlerine yönelik 85 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 147 şüpheli yakalanarak 79'unun tutuklanması sağlandı. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'la irtibatlı yurtdışı bağlantılı 23 şüpheli şahıs ve 3 şirkete yönelik icra edilen operasyon da ise 12 şüphelinin tutuklandığı, 3 şirketin tüm mal varlığı ile suça konu bir milyon lira nakit paraya el konularak terör örgütlerinin finans kaynağına büyük bir darbe vurulduğu kaydedildi.

Zehir tacirlerine yönelik 2023 yılında düzenlenen operasyonlarda ise 916 şahsı yakalayan jandarma ekipleri, 241 kilogram kubar esrar, 2 bin 911 gram toz esrar, 4 kilo 990 gram metamfetamin, 20 bin 674 kök kenevir, 31 kilo 981 gram Skunk, 75 bin 151 adet sentetik Hap, 1 kilo 426 gram eroin, 742 gram bonzai ve 59 gram kokain ele geçirdi. Kaçakçılık olaylarında ise 503 şahsı yakalayan ekipler, 5 ton alkollü içki, 39 bin 353 paket sigara, 4 milyon 393 bin 200 adet makaron, 2 bin 76 adet tarihi eser, 103 adet kaçak tabanca, bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Organize suç örgütleri çökertildi, göçmen kaçakçıları yakalandı

Organize Suç Örgütlerine yönelik 20 operasyon yapan ekiplerin yakaladığı 193 şüpheliden 109'u tutuklandı. Siber Jandarma timleri tarafından 9 organize operasyonda 68 şüpheliyi yakalanırken, 180 münferit olayda ise 229 şahsa adli işlem yapıldığı kaydedildi. 46 şahsın tutuklandığı operasyonlarda suçtan elde edilen 266 bin 207 TL para ve mal varlığına el koyma işlemi yapıldığı, bin 45 dijital materyalin incelenerek adli makamlara gönderildiği ifade edildi. Ayrıca sosyal medya takibi yapılarak paylaşımları suç unsuru içeren 520 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele kapsamında 7 operasyonda 36 organizatör ile 16 insan taciri yakalanırken, 26 şüphelinin tutuklanması sağlandı, 903 şahıs sınır dışı edildi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından geçen yıl dron destekli çalışmalar yapılarak 1 milyon 177 bin 482 araç kontrol edildi, 274 araç, 2 bin 30 şahıs yakalanırken, bin 533 sürücünün belgesi alındı. Yapılan denetimler ve kontroller sonucunda, traktör kazalarında yüzde 50, yaya kazalarında ise yüzde 21 azalış sağlandı. Öğrenci, sürücü ve yayalara trafik güvenliği konusunda eğitim veren ekipler 260 bin 764 kişiye ulaştı. Eğitime katılan kişi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 84 artış sağlandığı bildirildi. - MERSİN