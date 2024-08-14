Mersin Limanı'nda Kaçak Optik Malzeme Operasyonu

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Gümrük muhafaza ekiplerinin 'kaçak optik malzeme' operasyonu

Mersin Limanı'nda ele geçirilen güneş gözlüğü ve optik gözlük görüntülendi

MERSİN - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen denetim çalışmalarında ülkeye kaçak yollarla sokulan çok sayıda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük görüntülendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Avcılar Ambarlı Limanı ve Mersin Limanı'nda kaçakçılıkla mücadele denetim çalışması gerçekleştirildi. Riskli olduğu değerlendirilen beyannameler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin değeri yüksek ticari eşyaları düşük değerde göstererek aldatıcı işlem yapıp, Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı kontrolleri sonucunda, Çin'den getirildiği öğrenilen 534 bin 940 adet güneş gözlüğü, 142 bin 140 adet optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 adet gözlük çerçevesi ve bin 650 adet temizlik paspası tarzı ticari eşya ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturmalar sürdürülürken, Mersin Limanı'nda ele geçirilen çok sayıda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük görüntülendi.