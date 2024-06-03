Mersin polisi 34 ekiple denetim gerçekleştirdi, bir aranan şahıs yakalandı

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Mersin polisi 34 ekiple alkollü eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi, bir aranan şahsı yakaladı, 5 iş yerine de yasal işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 34 ekip 126 personel ile yaşanabilecek olayların engellenmesi, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla merkez Akdeniz ilçesinde umuma açık işletme ile alkollü eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi. 20 farklı iş yerini denetleyen ekipler nitelikli dolandırıcılık suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Denetimlerde 3 iş yerine yetki belgesi eksikliğinden, 2 işletmeye de ruhsat faaliyetlerinin yetkisi dışında personel (konsomatris) çalıştırmaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MERSİN