Mersin Polisi Kurbanlık Satış Alanlarında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Mersin Polisi Kurbanlık Satış Alanlarında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde vatandaşlara ve satıcılara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan polis ekipleri, broşürler dağıtarak suçun farkındalığını arttırmayı hedefledi. Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

13.06.2024 10:32
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Mersin polisi, kurbanlık satış alanlarında vatandaşlara ve satıcılara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satış yerleri ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşları ve satıcıları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte paranın tedavüle sürülmesi olaylarına karşı uyaran Mersin polisi, bu kapsamda bilgilendirme, bilinçlendirme ve suçun farkındalığının arttırılması amacıyla broşürler dağıttı.

Başlatılan çalışmaların ve önleyici tedbirlerin süreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Polisi Kurbanlık Satış Alanlarında Bilgilendirme Çalışması Yaptı - Son Dakika

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