Mersin Polisi Kurbanlık Satış Alanlarında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

3.Sayfa

Mersin polisi, kurbanlık satış alanlarında vatandaşlara ve satıcılara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satış yerleri ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşları ve satıcıları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte paranın tedavüle sürülmesi olaylarına karşı uyaran Mersin polisi, bu kapsamda bilgilendirme, bilinçlendirme ve suçun farkındalığının arttırılması amacıyla broşürler dağıttı.

Başlatılan çalışmaların ve önleyici tedbirlerin süreceği bildirildi. - MERSİN