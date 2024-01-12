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Mersin ve Şanlıurfa'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin ve Şanlıurfa'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye/Kamışlı bölgesindeki sözde sağlık merkezinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye geldikleri tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Zanlılar tutuklandı.

Mersin ve Şanlıurfa\'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 09:08,  Güncelleme: 09:18
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Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütünün Suriye/Kamışlı bölgesindeki sözde sağlık merkezinde görev aldıkları belirlenen PKK/ YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin, terör örgütünün Suriye/Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin ve Şanlıurfa'da PKK/YPG üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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