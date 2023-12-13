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Metin Işık ve ailesinin karıştığı kavga davası devam ediyor - Son Dakika
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Metin Işık ve ailesinin karıştığı kavga davası devam ediyor

Kayserili şarkıcı Metin Işık, eşi ve oğlunun karıştığı kavgadan dolayı yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada müştekilerin ifadeleri ve sanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Metin Işık ve ailesinin karıştığı kavga davası devam ediyor
13.12.2023 - 18:23,
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Kayserili şarkıcı Metin Işık, eşi G.I. ve oğlu M.I.'nın karıştıkları kavgadan dolayı yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Y.M.S., SEGBİS ile bağlanırken, müştekiler S.N.M. ve F.D. duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık M.I., tutuksuz sanıklar Metin Işık ve eşi G.I ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki F.D. mahkemede yaptığı açıklamada, "Metin Işık'ın elinde tüfek görmedim. M.I., Yusuf'a pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ben bahçedeydim silah sesini duyunca saklandım. Saçmalar benim kafama ve kalçama da isabet etti. M.I., yeğenim Yusuf'u vurdu. Ben o sırada sesler duydum dikkat edin Metin'de de silah var diye ama Metin ateş etti mi etmedi mi onu görmedim. Yeğenim Yusuf sokaktan geçerken Metin Işık, oğlu M.I.'ya "Oğlum vur gebert bunları ne konuşturuyorsun" dedi. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Müşteki S.N.M. de, "Metin Işık kuzenim Yusuf'a bir daha bu sokaktan geçmeyeceksin dedi. Yusuf da duymazdan geldi geçti gitti. Metin Işık'ın elinde silah gördüm ama ateş edip etmediğini görmedim. Benim akciğerime geldi silahtan çıkan saçmalar. M.I. ateş etmeye başladığında Metin Işık'ın eşi G.I., Metin Işık'a sen de sık yaşatma bunları ben size bakarım gerekirse dedi. Ben Metin Işık'ın evlerinin balkonunda elindeki tüfeği bize doğru doğrulttuğunu gördüm ama ateş etti mi etmedi mi görmedim. Metin oğluna, "Bunları ne konuşturuyorsun vursana" dedi. Ben burada söylediklerimi polise verdiğim ifademde de söyledim. Polis yanlış yazmış" dedi.

Müşteki Y.M.S. de ifadesinde, "Akşam işten çıktım eve gidiyordum bende silah yoktu eğer olsaydı onlara beni vurma fırsatı vermezdim. Ben sokağa girdim Metin'i gördüm. Metin bana ben sana bu yoldan geçme demedim mi lan dedi. Ben cevap vermedim yoluma devam ettim. Sonra ben giderken A.I. "Burası Metin'in yolu buradan geçmeyeceksin" dedi. E. A. da, "Burası devletin yolu Metin'in tapulu malı mı?" dedi. Sonra Metin de ne konuşturuyorsun bunları vur öldür dedi oğluna. Sonrasında silah seslerini duydum sonra da sırtımda bir sıcaklık hissettim beni kim vurdu bilmiyorum. Vurulduktan sonra kendimi bahçeye zor attım. Olay sırasında G.I.'nın, "Vurun hepsini ben size bakarım gerekirse" dediğini duydum. M.I. uyuşturucu bağımlısıdır. Tüm mahalle bunu bilir akşamları küfürlü bağırmalı kavga ederler babasıyla. Ben vurulduktan sonra ameliyata girdim çıktım. Polisler geldi ifade almaya ben ameliyattan yeni çıktığım için sonra ifade vermek istedim ama polisler kabul etmedi, azarladılar beni. Orada polislere ne anlattıysam şuan size de aynısını anlattım" dedi.

Tutuklu sanık M.I. da, "Ben bu olayı kesinlikle tasarlamadım. Amacım yaralamak değildi. Hiçbir şahsa kasten ateş etmedim. Yere doğru ateş ettim kamera kayıtları da mevcuttur. Benim amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. Amacım korkutmaktı. Benim Yusuf'la husumetim vardı. Yusuf sürekli evimin yakınında gezer bana silah gösterirdi. Bana uyuşturucu bağımlısı dedi ama asıl o uyuşturucu tüccarı. Yakın zamanda 5 kilo uyuşturucu yakalattı" dedi.

Şarkıcı Metin Işık da, "Yusuf uyuşturucu tüccarıdır. Üzerimize atılan suçlamalar iftiradır. İftiraları kabul etmiyorum. Ben bunların düğünlerine de gittim şarkı söyledim. Karım hakkında ağza alınmayacak iftiralar atıyorlar" dedi.

Mahkeme heyeti M.I.'nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın da eksiklerin giderilmesi gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Olay

2022 senesi Temmuz ayında Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu M.I.'nın komşuları ile tartışması kavgaya dönüşmüş. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve oğlu M.I., pompalı tüfeklerle komşularına ateş açmıştı. Kavgada M.I.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve oğlu M.I.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına almıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Metin Işık ve ailesinin karıştığı kavga davası devam ediyor - Son Dakika


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