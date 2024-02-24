Metro çalışmasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı - Son Dakika
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Metro çalışmasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

Arnavutköy'de bulunan bir metro şantiyesinde çalışan iş makinesi yokuşta yük taşıdığı sırada devrildi. İş makinesinin operatörü, makinenin altında kalarak yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör hastaneye kaldırılırken panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Devrilen makine vinç yardımıyla kaldırılırken şantiye alanı ve iş makinesi dron ile havadan görüntülendi.

24.02.2024 20:01  Güncelleme: 20:05
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Metro çalışmasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de metro inşaatı içinde çalışan iş makinesinin devrilmesiyle operatör yaralandı. Yaralanan operatör hastaneye kaldırılırken panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Devrilen makine vinç yardımıyla kaldırılırken şantiye alanı ve iş makinesi dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir metro şantiyesinde çalışma yapan iş makinesi yokuşta yük taşıdığı esnada devrildi. Devrilen iş makinesinin operatörü, makinenin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sıkıştığı iş makinesinin altından çıkartılan işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şantiye alanı ve devrilen iş makinesi de dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Metro çalışmasında devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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