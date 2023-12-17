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Metro Turizm yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
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Metro Turizm yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 14 yolcu zamanında tahliye edildiği için yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Metro Turizm yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü
17.12.2023 - 21:56,
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Metro Turizm yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yanan otobüste 14 yolcunun olduğu ortaya çıktı. Yangın söndürülürken yolcular dehşet anlarını anlattı.

Yangın, Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya - İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otobüs Hatay itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste 14 yolcunun olduğu ve ölümden döndükleri ortaya çıktı. Otobüste bulunan Kadir Soylu, otobüs hareket halindeyken muavinin birden bağırmasıyla aşağıya indiklerini belirterek, "Daha sonra otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Bir süre sonrada otobüs alev topuna döndü. Otobüsün elektrik aksamındaki sorundan dolayı yandığını söylediler" dedi. Çıkan yangında otobüsteki 14 yolcu zamanında tahliye edildiği için yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metro Turizm yolcu otobüsü alev alev yandı, 14 yolcu ölümden döndü - Son Dakika


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